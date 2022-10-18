TÜ'de eğitim almaya başlayan uluslararası öğrenciler için oryantasyon ve tanışma toplantısı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde, yeni eğitim döneminde okula başlayan uluslararası öğrencilere yönelik "Uluslararası Öğrenci Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı" düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, programdaki konuşmasına öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek başladı, onlara eğitim yaşamlarında başarı diledi.

Edirne'nin Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik yapmış kadim bir kent olduğunu anımsatan Vali Kırbıyık, "Edirne, Türk tarihi açısından son derece önemli bir şehir. Yaklaşık 1 asır boyunca Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Dolayısıyla kadim bir kültür ve medeniyet var. Bunu şehri her gezdiğinizde anlayacaksınız." dedi.

Kırbıyık, Trakya Üniversitesi'nin 40 yıllık deneyimi, donanımlı akademik kadrosu, fiziki şartları ve sosyal donatılarıyla öğrencilerine tüm imkanları sağladığını vurguladı.

Uluslararası öğrencilerin çok kültürlülüğe alışık bir şehir olan Edirne'de yabancılık çekmeyeceğini ifade eden Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Uzun süre payitahtlık yapmış olmanın yaşadığı bir avantaj var. Son dönemde komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerimizin her geçen gün sayısının artması da bunun bir etkeni. Dolayısıyla bu şehir misafiri sever, bu şehir diğer ülkelerden gelen kardeşlerini, komşularını sever. Siz bu şehre çok yakışacaksınız, çok şey katacaksınız.



İnşallah bu şehirden de çok öğrenmiş ve kazanmış olarak ülkelerinize dönmüş olacaksınız. Burada bulunduğunuz sürece sizlerin her türlü konusunda yardımcı olmak bizlerin temel sorumluluğumuz. Ne zaman bir ihtiyacınız olduğunda ilgili kurumlara başvurarak, sorunlarınızı dile getirip bunlara çözüm bulabiliriz. Bizler bunun için varız."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne'nin önemli bir eğitim şehri olduğunu belirtti.

Edirne'ye gelen öğrencilerin güzel bir eğitim hayatı geçirip mezun olduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Balkanlar'ı ve İstanbul'u fetheden bu şehir, Osmanlı'nın en güzel eserlerini barındıran bu şehir aslında bir açık hava amfisi şeklindedir. Esasen Edirne'nin kendisi bir öğretmendir. Hiç farkında olmadan sizlere öğretir. Sokaklarında gezerken, camilerinde soluklanırken, camilerinin başında, Edirne gerçekten çok güzel bir öğretmendir. Burada yaşadıkça hem şehir size temas edecek, hem de siz şehre temas edeceksiniz." diye konuştu.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Edirne'nin eğitim görmek için en güzel şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Aşılıoğlu, "Bilimde, sanatta zirve yapmış, tüm insanlığa medeniyet sunmuş kadim bir geçmişimizin birikimini kuşanarak geleceğe doğru sağlam adımlar atmanız, bizlerin, sizlerden beklentisidir. Sizler, bizim ve geldiğiniz ülkelerin geleceğisiniz. İnşallah gittiğiniz ülkelerde bizim birer kültür elçimiz olacaksınız. Ülkeleriniz ve Türkiye arasında gönül köprüleri kuracak, bu köprülerin ise bilim, sanat ve dostluk köprüleri olacağından hiç şüphemiz yok. " dedi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın sunumuyla devam eden programda Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileri de uluslararası öğrencilere bilgiler verdi.

Programda, uluslararası öğrencilerden oluşan Batuhan Hasan ve Grubu mini konser verdi.



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