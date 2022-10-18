Edirne'de alışveriş merkezi yetkilileri çocuk sitesini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir alışveriş merkezinin yetkilileri Osman Bal ve Tuba Batak, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Bal ve Batak'a kurumu gezdirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklara yönelik uyguladığı sosyal hizmet modelinden bahseden Özbaş, koruma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik gerçekleşen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Özbaş, çocuklara yönelik hizmetlerin sürdürülmesi kapsamında, katkılarından dolayı AVM yetkililerine teşekkür etti ve belge takdim etti.



Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Sermin Dağ Tarlacı, Edirne Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Derya Dillek Budak ve Müdür Yardımcısı Volkan Korkmaz'ın da yer aldığı ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.







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