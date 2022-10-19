TBMM KEFEK Başkanı Aksal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Varank ile görüşmesinde Keşan Gıda İhtisas OSB ve kentteki diğer yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Edirne'de yapımı planlanan organize sanayi bölgesi projeleriyle ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne'mizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanımıza bölgemizi adeta bir gıda üssü yapacak olan, pazarlara yakınlığı ile ilçemize, ilimize ve bölgemize değer katacak Keşan Gıda İhtisas OSB'nin ek yatırım programına alınması konusunda destekleri için hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde Keşan Gıda İhtisas OSB ve İpsala Karma OSB'nin hızla tamamlanması için yol haritası hususunda ve ilimizde devam eden ve planlanan Bakanlık projelerine ilişkin istişarelerde bulunduk."

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