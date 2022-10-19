Edirne'de "Muhtarlar Günü" kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de "Muhtarlar Günü" törenle kutlandı.

Muhtarlar Konağı'nda bir araya gelen köy ve mahalle muhtarları, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Buradaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyon Başkanı Sedat Tosun, konuşmasında, Edirne ve ilçelerinde 253 köy ve 95 mahalle muhtarının görev yaptığını söyledi.

Tosun, muhtarların devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesini yaptığını ve menfaat beklemeden gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Edirne Köy Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kıyga da muhtarlık müessesinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan olduğunu dile getirdi.

Muhtarlığın 193 yıldır merkezi yerel idareyi temsil ettiğini söyleyen Kıyga, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak muhtarlara hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'ye teşekkür etti.

Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı, muhtarlığın kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Muhtarların bulunduğu bölgenin kanaat önderi olduğunu ifade eden Tasmalı, muhtarların özlük haklarına ilişkin Muhtarlık Kanunu'nda yeni bir düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydetti.

Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ise kentin ilk ve tek kadın muhtarı olduğunu belirterek, "3 yıldan beri görev yapıyorum. Bu mührü taşıdığım için gurur duyuyorum. 5 azam kadın 3 azam erkek. İnşallah bundan sonra kadın muhtarlarımız artacak." diye konuştu.

Törene Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Çakır, Hakan İşçan ve Ertuğrul Tanrıkulu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

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