Edirne Valisi Kırbıyık, Muhtarlar Günü'nü kutladı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında muhtarlık müessesesinin toplumsal hayat içerisinde Türk kamu yönetiminin ve yerel demokrasinin mihenk taşlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü hatırlatan Kırbıyık, muhtarların görev yaptıkları köy ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda önemli birer hizmet noktası olduğunu vurguladı.

Her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen muhtarların, köylerde, mahallelerde devletin gören gözü, duyan kulağı olduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, mesajında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerimizin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında ve hemşerilerimize en faydalı hizmetlerin götürülmesi noktasında muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için her zaman çok kıymetli olmuştur ve olmaya devam edecektir.



İlimizde de köy ve mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit ederek, hizmet sunma hususunda emeğini esirgemeyen, bizlere köylerin ve mahallelerin gelişimi ve değişimi noktasında çözüm ortaklığı yapan 253 köy ve 95 mahalle muhtarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."



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