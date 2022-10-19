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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asayiş

AA

Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Havsa ilçesinde 53 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Varoş Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 53 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Şüpheliler A.A. ve N.Ç. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri T.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli T.Ç. gözaltına alındı.

- Hayvan hırsızlığı

Uzunköprü'de bahçesinde beslediği kazları çalınan kişi polise başvurdu.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M.A, bahçesinde beslediği kazlardan 5'inin çalındığını fark etti.

M.A, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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