EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu vatandaşların hastanelerden randevu almakta büyük güçlükler yaşadığını ileri sürdü.

Gaytancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada iktidarın sağlık politikalarını eleştirdi.

Edirne ve ilçelerinde de sağlıkta pek çok sorun yaşandığını iddia eden Gaytancıoğlu, "Böyle bir sağlık sistemi olmaz. AKP’nin yanlışlarının bütün yükünü doktorlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarımızın sırtına yüklerken vatandaşı da sağlık hizmetinden mahrum bırakıyor." ifadelerini kullandı.

-Tabakoğlu Bükreş'teki toplantılara katıldı

Trakya Üniversitesinin daimi genel sekreteri olduğu Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ve Karadeniz Üniversiteler Birliği (BSUN) iş birliğinde düzenlenen "Balkanlar ve Karadeniz Bölgesinde Diyalog ve İş Birliği Kongresi" Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen kongrenin açılış programına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu ve birlik üyesi rektörler katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, YÖK olarak uluslararası birlikler ve kurumlarla iş birliği yapmak için Türk üniversitelerini aktif olarak desteklediklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise kongreye 20 ülkeden 200 üniversitenin katıldığına dikkat çekti.

Geniş katılımla önemli bir kongrenin yapıldığını vurgulayan Tabakoğlu, "Bölgede stresin arttığı bugünlerde bir araya gelerek diyalog ve iş birliği çağrısı yapıyoruz. İnanıyorum ki bu toplantı, Balkanlar ve Karadeniz coğrafyası başta olmak üzere tüm Avrupa ve dünyada yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır." diye belirtti.

- Muhtarlar Günü

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, muhtarların yerel yönetimlerin ilk basamağı olduğunu belirtti.

Vatandaşa hizmet ederken her zaman muhtarlarla istişare içerisinde olduklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Muhtarlarımız, mahallelerinin ve köylerinin seçilmiş temsilcileri olarak sorunları bir bir yaşamaktadır. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman ön sıralarda yer almaktasınız. Sizler, milletimizin gözü ve kulağısınız. Çıktığımız hizmet yolunda ortak akıl ile çalışmalarımızı aralıksız ve kesintisiz sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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