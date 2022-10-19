EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü binası ve Keşan Belediyesi paylaşım mağazası törenle açıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında muhtarlar ile çalışacakları söyledi.

Haftada iki gün vatandaşlarla bu binada buluşacaklarını belirten Helvacıoğlu, "Her türlü desteği bu binadan vereceğiz. Oyuncağından ayakkabısına kadar, psikoloğumuzdan diyetisyenimize kadar bu binada olacağız. Derdi olanın yanında olmak belediyeciliğin işi. Bunu başarmak için yola çıktık." dedi.

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir de ihtiyaç sahiplerine yardıma devam ettiklerini belirterek, "Bu yolda bizlere büyük destek veren çok değerli gönüllülerimiz diyetisyenimiz, güzellik uzmanımız, psikologlarımız, kuaför ve berberimiz, fizyoterapistimiz, el-ayak bakım uzmanımız hepsinin güzel yüreklerine, emeklerine sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bina ve mağazanın açılışı yapıldı.

- Enez'de okul servisleri denetlendi

Enez ilçesinde jandarma ve polis okul servislerini denetlendi.

Enez Kaymakamlığı koordinesinde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Ekipler belge uygunluğunu kontrol ederek, okul servisi sürücülerini bilgilendirdi.

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