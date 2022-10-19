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Edirne Valiliğinden "sınır kapısı etrafında toplanan bir grup düzensiz göçmenle" ilgili açıklama

AA

Edirne Valiliğinden "sınır kapısı etrafında toplanan bir grup düzensiz göçmenle" ilgili açıklama

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğinden dün İpsala Sınır Kapısı etrafında toplanan bazı düzensiz göçmenlerin bölgeden ayrılmamakta direnmeleri üzerine kolluk kuvvetlerinin orantılı müdahalesiyle Geri Gönderme Merkezine alındıkları bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İpsala Sınır Kapısı çevresinde toplanan düzensiz göçmenlerin bölgeden uzaklaştırılmasına dair bazı basın yayın kuruluşlarında görüntülerin yer aldığı belirtilerek, içerikleri farklı olmakla birlikte Yunanistan medyasında ve Türkiye'deki bazı haber sitelerinde kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasının zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Paylaşımların kaos oluşturmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Anlık mesajlaşma platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden bir süredir devam eden ve göçmenler üzerinden kaos oluşturmayı hedefleyen gerçek dışı paylaşımlarda, Yunanistan'ın sınır kapısını açacağı, bunun üzerine sınır kapısından geçeceklerine dair yanıltıcı bilgiler verilerek Edirne ilimiz sınırlarında bulunan sınır kapıları önünde binlerce kişinin katılımıyla toplanılmasına dair çağrılar yapıldığı tarafımızca takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlardan etkilenen bir grup düzensiz göçmenin dün İpsala Sınır Kapısı etrafında toplanması sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ve kolluk güçlerinin bölgeye intikal ettikleri aktarıldı.

Toplanan gruba sınır kapılarından geçişe dair kurallar hatırlatıldığının, anlık mesajlaşma platformlarındaki paylaşımların yanıltıcı olduğu konusunda bilgiler verildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen aralarındaki bazı göçmenlerin anlık video paylaşımlarıyla bu noktada toplanma çağrıları ve kışkırtıcı yaklaşımları sonucu sözde peşlerinden gelecek binlerce kişilik grupla İpsala Sınır Kapısından geçeceklerine dair söylemlerinde ısrar etmeleri ve bölgeden ayrılmamakta direnmeleri üzerine kolluk kuvvetlerimizce orantılı olarak müdahale edilerek göçmen grubu Geri Gönderme Merkezine alınmıştır.

Uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek için her gün yeni bir yalan haber ya da paylaşıma başvuran Yunanistan medyasının bahse konu olayı da göçmenlerin sınırı geçmeye zorlanması şeklinde lanse etmesi, göçmenlere karşı takındığı insanlık ve hukuk dışı tutumu defalarca tespit edilmiş olan Yunanistan'ın alışılageldik suçluluk psikolojisi olarak görülmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınırlarımızda gerekli güvenlik tedbirleri uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaya devam edilecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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