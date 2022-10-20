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Edirne Valisi Kırbıyık, Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

AA

Edirne Valisi Kırbıyık, Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık Kıyık Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırbıyık, Kıyık Caddesi boyunca yürüyerek esnaf ve kahvehanelerdeki vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerindeki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Kırbıyık, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi.

Vali Kırbıyık'a İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt eşlik etti.

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