Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin iki yıl süre ile uzatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşların müracaat edememeleri ve nüfus idarelerinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla sürücü belgelerini değiştirme süresinin uzatıldığı belirtildi.

Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.