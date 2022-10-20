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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezai Irmak seçildi.

ETSO Toplantı Salonu'ndaki seçimlerde, meclis üyeleri, yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, birlik delegeleri asıl ve yedek üyeleri ile disiplin kurulu üyelerini belirlemek için oy kullandı.

Oylamada Irmak'ın listesi 21, mevcut başkan Recep Zıpkınkurt'un listesi 20 oy aldı.

Seçimi kazanan Irmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu olduğunu ve Edirne'nin kazandığını söyledi.

Ekibiyle güzel işler yapacağını dile getiren Irmak, "Sandıklar her zaman sürprizlerle doludur. Benim çok seçim tecrübem yok. Bu ikinci seçime girişim. Geçen sefer birkaç entrikayla grubumdan çıkamadım. Bu sefer entrikaya mahal vermeden grubumdan çıktım. Burada da demokratik mücadelemizi verdik. Allah bize nasip etti başkan olmayı. Çok mutlu ve sevinçliyim." dedi.

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