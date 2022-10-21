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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Bir Hayat Hikayesi Hacı Arif Bey" konseri verildi.

Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan topluluk binasında düzenlenen konser müzikseverlerden ilgi gördü.

Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilen konserde 15 eser seslendirildi.

Konserde solist Gülsemin Gonce, Halil Erseven, Yeşim Birgin, Efe Çakmak, Fadıl Atik, Gülferi Yürük Ateş, Hacı Arif Bey tarafından bestelenen eserleri icra etti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, konserde koro ve solo eserlerin seslendirildiğini söyledi. Hacı Arif Bey'in Osmanlı Türk musikisinin önemli bestekarlarından biri olduğunu belirten Bahçe, konserlerin farklı tema ve konseptler ile devam edeceğini kaydetti.

- 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği'nden ziyaret

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner ve dernek üyeleri, Muhtarlar Günü dolayısıyla Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Mahallede yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Günay, Güner ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

- Nüfus müdürlerinden Keşan Belediyesi'ne ziyaret

Edirne Nüfus Müdürü Meltem Bal ile Keşan Nüfus Müdürü Hatice Uğurlu, Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkan Vekili Sema Kılıç, Bal ve Uğurlu'yu başkanlık makamında ağırladı. Nüfus müdürleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıç da belediye ve nüfus müdürlüğünün iş birliği içerisinde çalışmalar yaptığını kaydetti.

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