Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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