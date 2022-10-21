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EDİRNE (AA) - Edirne'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.Y'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 38 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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