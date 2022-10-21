Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö'yü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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