TBMM KEFEK Başkanı Aksal'ın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, gazetecilerin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Gazetecilere çalışmalarında başarı dileyen Aksal, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonun çığ gibi büyüdüğü günümüz dünyasında, kamuoyunun haber alma özgürlüğü için tarafsız, doğru, güvenilir mesleki ilkelerle gece gündüz, yaz kış demeden görevlerinizi yerine getirmek üzere çalışıyorsunuz. Tüm bu süreçlerde göstermiş olduğunuz, üstün çaba ve gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyor, her birinizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Emeğinize, kaleminize sağlık."

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