Milli Savunma Bakanı Akar, Edirne Valiliğini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Bakan Akar'ı, valilik ziyaretinde Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Akar, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi açıdan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Edirne'nin Türk medeniyetinin önemli izlerini taşıdığının altını çizen Akar, şöyle konuştu:

"Serhat şehri Edirne, bizim tarihimizde, coğrafyamızda, mülki idaremizde son derece önemli yeri olan bir kent. Edirne, şanlı tarihimizin çok önemli izlerini taşıyor. Medeniyetimizin, bizim sanatımızın izlerini taşıyor. O bakımdan çok değerli. Batı'da daha yeni yeni başlayan müzikle eğitimi, müzikle tedaviyi yüzyıllar öncesinden uygulamalarını yapmış, medeniyet örnekleriyle dolu bir şehrimiz."

Bakan Akar, Edirne'den Van'a kadar bir bütün olarak Türkiye'nin daha güvenli ve müreffeh hale gelmesi için çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.



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