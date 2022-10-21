Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden B.D. ile Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden G.B.'nin evlerinde arama yaptı.



Aramada 23 fişek metamfetamin, 4 fişek eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ve 100'er liralık 5 banknot ele geçirildi. Olayla ilgili B.D., O.B. ve G.B. gözaltına alındı.

- Keşan'da 1210 kaçak sağlık ürünü ele geçirildi

Keşan ilçesinde bir iş yerinde 1210 cinsel sağlık ürünü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, İ.Z.'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 43 farklı markada toplam 1210 cinsel sağlık ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.





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