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Milli Savunma Bakanı Akar, Edirne'de "Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması"na katıldı:

AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Edirne'de "Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması"na katıldı:

EDİRNE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 148 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Akar, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması"na katıldı.

Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, dünyada ve bölgede ciddi sıkıntı ve krizlerin yaşandığı bir dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarının daha da artığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getirdiğine dikkati çeken Akar, "Mehmetçik, asil milletimizin rahat ve huzur içinde yaşaması için büyük kahramanlık, fedakarlık gösteriyor. Onların hakkını ödememiz çok zor." dedi.

Hudut güvenliğine ilişkin Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını, Mehmetçiğin "hudut namustur" anlayışı içinde görevini yerine getirdiğini vurgulayan Akar, terörle mücadelenin de taarruzi bir ruhla devam ettiğini aktardı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristle mücadele operasyonlarının sürdüğünü kaydeden Bakan Akar, şunları paylaştı:

"Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek. Teröristlerin tek çaresi Türk adaletine teslim olmak. Başka çarelerinin olmadığını teröristlerin sözde elebaşları anladı, diğerlerinin de anlaması gerekiyor. Hiçbir şehidimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Aynı şekilde onların ailelerinin gözyaşlarının hesabını tek tek teröristlerden soruyoruz. Mehmetçik, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışında, kendisine verilen görevleri atalarına layık şekilde yaptı, yapmaya devam ediyor."

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile telefonda görüştü

Öte yandan cuma namazını Üç Şerefeli Cami'de kılan Bakan Akar, daha sonra Selimiye Camisi'ne geçerek Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarını inceledi.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile telefonda görüştü.

Ziyaretinin ardından Selimiye Camisi çıkışında kendisini bekleyenlerle sohbet eden Akar, çocuklara oyuncak hediye etti.

Bakan Akar'a, esnaf tarafından saray mutfağının önde gelen lezzetlerinden Edirne tava ciğeri ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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