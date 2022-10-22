"Cumhuriyet Kupası Tekvando Turnuvası" Edirne'de başladı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Tekvando Turnuvası" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Tekvando İl Temsilciliği iş birliğinde Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 21 kulüpten 270 sporcu madalya için mücadele ediyor.

Tekvando İl Temsilcisi Yasin Nas, AA muhabirine, geleceğin şampiyonlarının Edirne'deki geniş katılımlı turnuvada bir araya geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuvaya güzel bir ilgi olduğunu belirten Nas, şunları kaydetti:

"Turnuvaya 6 ilden katılım var. 21 kulüpten 270 sporcumuz güzel bir turnuva için burada. Amacımız sporculara tekvando teknikleri ve kurallarını en iyi şekilde anlatarak geleceğin sporcularını yetiştirmek. Altyapı sporcularının gelişmesi ve farklı illerden gelen sporcuların kaynaşması anlamında güzel bir turnuva. Bu tarz turnuvaları önümüzdeki dönemde periyodik şekilde yapmayı planlıyoruz."

Turnuva akşam saatlerindeki final müsabakaları ve ödül töreninin ardından sona erecek.





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