Edirne'deki sağlık kuruluşlarına doktor atamaları yapıldı

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanlığınca kente atanan münhal kadroları duyurdu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 107. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında münhal kadroların açıklandığını belirtti.

Atamaların Edirne'ye hayırlı olmasını dileyen Aksal, şu bilgileri paylaştı:

"Atamalar kapsamında Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine 3 tabip ve bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, Merkez 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na bir tabip, Keşan Devlet Hastanesine 2 iç hastalıkları, bir kadın hastalıkları ve bir radyoloji uzman tabibiyle ve bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, Keşan Sağlık Müdürlüğüne 2 tabip, Uzunköprü Devlet Hastanesine bir tabip, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman tabibi ve bir kardiyoloji uzman tabibi, Uzunköprü Sağlık Müdürlüğü'ne bir aile hekimi ve Edirne Toplum Sağlığı Merkezi'ne bir halk sağlığı uzmanı ataması yapıldı."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.