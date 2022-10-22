Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziömer Bey Mahallesi'ndeki marketten alışveriş yaptıktan sonra işletmenin önüne çıkan Umut Öz, çevredeki 7-8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredekiler, köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı.

Ağır yaralanan Öz'e ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralı çocuk, daha sonra Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.













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