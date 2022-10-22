Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüphelendikleri M.İ'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli M.İ, gözaltına alındı.

- Otomobilden hırsızlık

Keşan'da otomobilindeki müzik sistemi çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, İ.B. evinin önüne park ettiği otomobilinin başına geldiğinde sağ arka kapının açık olduğunu fark etti.

Otomobili kontrol ettiğinde müzik sisteminin çalındığını gören İ.B, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- İş yerinden hırsızlık

Keşan'da, iş yerinden soğutucu ekipmanları çalınan kişi polise başvurdu.

İstasyon Mahallesi'nde iş yeri bulunan A.A, iş yerinin arka kısmında bulunan soğutucu ekipmanların çalındığını fark etti.

A.A, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.





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