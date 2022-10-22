Edirne'de 30 bin makaron ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, gümrük kaçağı 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S.Ç'nin Babademirtaş Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 22 bin doldurulmuş, 8 bin içi boş makaron, 25 kilogram tütün ve 13 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli M.S.Ç. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

​​​​​​​​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.