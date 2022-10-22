Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik 3 adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda bir miktar metamfetamin ve eroin ile uyuşturucu ticaretinde elde edilen 6 bin lira ve 5 sahte banknot ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan B.D., O.B, G.B ve M.I, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve B.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.