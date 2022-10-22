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EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Paylaşım Mağazası'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve ihtiyaç sahipleri için hazırlanan mağazayı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, eller çok olunca yüklerin hafifleyeceğini belirterek, "Açıldığı ilk günden itibaren cumartesi günü dahil olmak üzere yoğun bir şekilde hem yardımları kabul ediyor hem de yardıma ihtiyacı olanlara el uzatıyoruz. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- Yel ve Helvacıoğlu'ndan Keşan TSO'ya ziyaret

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TSO) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yel ve Helvacıoğlu ziyarette iş insanlarıyla bölgede yapılması planlanan projeler ve yatırımlara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve iş insanları yer aldı.

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