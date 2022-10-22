Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.G'nin Babademirtaş Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 120 elektronik sigara, 110 sigara likidi, 102 elektronik sigara ateşleyici, 20 kutu makaron (filtreli sigara kağıdı), 200 paket sarma sigara, 5 kilogram sigara tütünü ve 10 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüpheli C.G. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.









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