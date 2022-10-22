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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı tarafından "Muhtarlar Buluşması" programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve muhtarlar katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı İriş, programda yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerin vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti.

Seçilerek göreve gelen muhtarların önemli görevler yaptığını dile getiren İriş, "Muhtarlarımız, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Devletimiz ve milletimiz arasında köprü görevi üstlenerek mahalle ve köylerimizde millet iradesinin mihenk taşı olan, yerel yönetimlerin banisi muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Tekin ise muhtarların sorumlu oldukları köy ve mahallelerde vatandaşların her türlü sorununu çözmede önemli rol oynadığını dile getirdi.

- Kaymakam Kaya'nın köy ziyaretleri

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Küküler köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, köyde incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Kaya, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.













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