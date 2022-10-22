GÜNCELLEME - Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziömer Bey Mahallesi'ndeki marketten kalem aldıktan sonra işletmenin önüne çıkan Umut Öz, çevredeki 7-8 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredekiler, köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı.

Ağır yaralanan Öz'e ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yaralı çocuk, daha sonra Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

- Kalem almak için markete gitmiş

Çocuğun babası Metin Öz, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kalem almak için markete gittiğini söyledi.

Oğlunun geç kaldığını fark ettiğini, o esnada kendisinin telefonla aranıp haber geldiğini anlatan Öz, "Orada tanıdığımız İlhan amca var. O aradı, 'Çocuğu köpek ısırdı.' dedi. Oraya gittik, ambulans geldi, Keşan'a gittik. Sonra Edirne'ye sevk ettiler." dedi.

Anne Fatma Öz de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istediklerini belirten Öz, "Çok üzüldüm, çok korktum. Marketin oraya gittiğimizde çevredeki herkes başına toplanmıştı. Allah razı olsun. Ambulans hemen geldi, beni ambulansa oturttular. Boynunda bir hasar var mı diye baktılar. Kucağıma alıp, göğsüme yatırıp öyle getirdim. Şu an son durumu bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmakta güçlük çeken yaralı çocuk ise çok korktuğunu ifade etti.

Yaralı çocuğun doktoru Mert Metin İnan da ilk müdahalenin yapılarak tedavi sürecinin başladığını belirtti.

Tetkiklerin süreceğini dile getiren İnan, "Biz kendi tedavilerimize başladık, ilk müdahalelerimizi yaptık. Yaraları derin, gerekli bir cerrahi müdahaleye gerek var mı, onun değerlendirmesini sonra yapacağız. Şu an itibarıyla antibiyotiğini, tetanoz iğnesini yaptık. Hasta şu anda hayati fonksiyonları açısından stabil. İleri tetkiklerini tamamlayacağız." dedi.

- "Bu saldırgan köpeklerin barınağa teslim edilmesi gerekiyor"

Tedavi sürecini takip etmek üzere Edirne'ye gelen Enez Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, markete giden 12 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandığını söyledi.

Arabacı, saldırgan köpekleri barınağa götürmek istediklerinde bazı vatandaşların engellemesiyle karşılaştıklarını belirtti.

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci de hastaneye gelerek Öz'ü ziyaret etti.

Ekinci, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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