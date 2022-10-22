Edirne'deki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç. ile D.C. arasında Sabuni Mahallesi'nde tartışma yaşandı.

Kovalamacanın ardından İ.Ç. yanındaki silahla D.C'ye Murat Turgu Caddesi'nde ateş etti.

Kalçasından yaralanan D.C'ye ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay esnasında yakınlardaki bir polis memurunun dikkati ve ekiplerin müdahalesi sayesinde şüpheli İ.Ç, silahıyla birlikte yakalandı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Silahlı yaralama olayı, güvenlik kamerasına yansıdı.



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