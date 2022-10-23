Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.



H.B, polis merkezine giderek kızı N.B'nin evden çıktığını, bir daha dönmediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi.



Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

- Üzerinde uyuşturucu bulundu

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesinde durumundan şüphelendikleri G.U'nun üzerini aradı.

Yapılan kontrolde 2.92 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

- Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Keşan ilçesinde motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.İ'nin kullandığı motosiklet, Büyük Cami Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan T.İ, sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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