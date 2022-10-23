EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politika Kurulu yarın Edirne'de olacak.



Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığındaki heyet Edirne’de bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

Kurul üyeleri Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Lütfi Hak Alpkan, Dr. Murat Yılmaz, Dr İbrahim Altan’dan oluşan heyet son 20 yılda uygulanan sosyal politikaları vatandaşlarla ve yerel aktörlerle istişare etmek, paydaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde dinlemek, durum ve tespitlerden yola çıkarak sosyal sorunların çözümüne yönelik politika stratejileri geliştirmek, 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmak için teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde ihtiyaç duyulan yeni sosyal politika alanlarını ve gelecekte risk oluşturacak sorunları belirlemek, il temsilcilerinin kendi alanlarıyla ilgili dile getirdikleri sorunlara yönelik ortak bir anlayışı, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak, "Sosyal Politikalar Strateji Belgesi’nin ana çerçevesini oluşturmak için bilimsel veri tabanı oluşturmak amacıyla programlara katılacak.

Programlar kapsamında "Aile, Kadın ve Çocuklarımızın Sorunları ve Çözüm Yolları", "Engelli ve Yaşlılarımızın Sorunları ve Çözüm Yolları", "Gençlerimizin Sorunları ve Çözüm Yolları", "Sağlık ve Sosyal Güvenlik Konularında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları", "Sosyal Yardım, Yoksulluk ve İstihdam Konularında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları", "Şehit Yakınları ve Gazilerimizin Sorunları ve Çözüm Yolları", "Ekonominin Farklı Sektörlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları" konu başlıkları ele alınacak.

Heyet programına Vali H. Kürşat Kırbıyık ziyareti ile başlayacak ardından program kapsamında sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları temsilcileriyle bir araya gelecek.

Çalışmalar hakkında yarın saat 17.30 Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın bilgilendirilecek.

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