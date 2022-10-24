TBMM KEFEK Başkanı Aksal, TSK'nın "kimyasal silah kullandığı" iddialarına tepki gösterdi

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına tepki gösterdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, dil, din, ırk ayrımı yapmadan Türkiye'yi müreffeh yarınlara taşımak için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dimdik duran Türkiye'nin kardeşliğine darbe vurmak isteyen düşmanların hiç bitmediğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Son günlerde ordumuzun, kahraman Mehmetçiğimizin şanına leke sürmeye çalışan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kimyasal silah kullandığı yönünde asılsız iddialarla ülkemizi yıpratmaya çalışıyorlar. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Edirne ziyaretinde de özellikle vurguladığı gibi bizim inançlarımız var, sahip olduğumuz insani değerleri var. Manevi değerlerimiz var. Bunlar tamamen iftira, resmen örgüte destek için yapılmış söylemlerdir.

Böyle kirli oyunlara hain emellere muhalefetin alet olması hususunu kamuoyu vicdanına bırakıyoruz. Bu yapılan muhalefet olmak değil, kendi askerine dünyanın sayılı askeri savunma kurumlarından birine, TSK'ya alenen iftiradır. Bu ülke üzerine oynanan oyunlara kimse maşa olmasın. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğüyle bizler dünya barışı için tüm ülkelere öncülük eden bir konumda iken kendi içimizdeki bazı muhalif isimlerin, artık çizgiyi aşarak kendi askerine böyle bir ahlaksız iftirasını asla kabul etmiyoruz. Bakanlığımız ivedilikle gerekli davaları açtı. Hem devlet olarak hem hükümet olarak bu ihanet diline bu oyunlara karşı vatan demeye, bayrak demeye devam edeceğiz."



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