Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen A.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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