Edirne'de TED Koleji tarafından düzenlenecek konserin geliri kız öğrencilere burs olacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenecek konserin geliri, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine burs olarak bağışlanacak.

TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamaya göre bilet gelirleri burs olarak aktarılan kültür sanat etkinliklerine Türk halk müziği yorumcusu Ender Balkır konseri ile devam edilecek.

Balkır'ın konseri, okulun çok amaçlı salonunda 31 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Edirne Kurucusu Nesim İba, 3 yıl önce kurulan okulun kente karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını, kültür ve sanat anlamındaki bu katkıyı bursla da taçlandırdıklarını söyledi.

Bir anlamda Türk Eğitim Derneğinin ilk tüzüğünde, "Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler" olarak ifade edilen temel amacı da yerine getirdiklerine işaret eden İba, "Anadolu'nun ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde okuyan kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak üzere üçüncüsü olan bir konser düzenliyoruz. Konserden elde edilecek gelirlerle bu ülkedeki kız çocuklarının eğitim hayatına katkıda bulunmak ve aynı zamanda şehirde bir kültürel etkileşim oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Kasım ve aralık aylarında da konserlerimiz var. Bu konserlerden elde edilen gelirlerin tamamı da kız çocuklarının eğitim hayatına katkıda bulunmak için bağışlanacak." diye konuştu.

İba, sportif ve kültürel anlamda pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını ifade ederek, misyonlarına uygun çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Burs için koşulan maraton, Anadolu'daki çeşitli okullara yardım amaçlı düzenledikleri "İyilik treni" gibi pek çok yardım organizasyonuna imza attıklarını belirten İba, Iğdır'ın Aralık ilçesinde 20 yıldır eğitimin yapılmadığı bir okulu da onararak hizmete sunduklarını aktardı.

Kazım Karabekir Devlet Üretme Çiftliği İlköğretim Okulu'nun yeniden öğrenci sesleri ile şenlendiğini ifade eden İba, şöyle devam etti:

"Üç aydır bu okulun açılması ile ilgili çalışmalarımız oldu. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu anlamda bize okulun açılması ile ilgili destek verdi. Biz de kendi imkanlarımızla okulu baştan aşağıya kullanılabilir, tertemiz bir hale getirdik. Okulumuz eğitim öğretim hayatına başladı. Okulu ziyaret edeceğiz. Okulun içindeki kitaplar, kütüphane gibi gerekli malzemelerle ilgili bir çalışma yapmak üzere orada olacağız.

Bu mutluluğu inşallah oradaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle paylaşmış olacağız. Zaman zaman eksiklerini gördüğümüz ve görüştüğümüz başka okullara ve eğitim kurumlarına da seve seve yardım etmeyi, kendimize ilke edindik. Bu anlamda da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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