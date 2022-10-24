Edirne'de PTT'nin 182. yıldönümü kutlandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de PTT'nin 182. kuruluş yıldönümü nedeniyle program düzenlendi.

Edirne PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın, kurumlarında düzenlenen etkinlikte, 182. yıldönümünü kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

PTT'nin postanın yanında kargo, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi birçok alanda hizmet verdiğini anlatan Akalın, her geçen günde hizmet ağını geliştirdiklerini söyledi.

Bugün 182. kuruluş yıldönümü olması nedeniyle 182. müşteriye çeşitli hediyeler hazırladıklarını ifade edenAkalın, kutlama programı kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından 182. müşteri Mehmet Ali Acar'a, Akalın tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Acar da PTT'nin 182. kuruluş yıldönümünü kutlayarak" Benim içinde büyük bir sürpriz oldu gerçekten, teşekkür ediyorum" dedi.



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