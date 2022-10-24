EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekil Okan Gaytancıoğlu, yaz saati uygulamasının sürekliliğinden vazgeçilmesini istedi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaz saati uygulamaması nedeniyle çocukların karanlıkta okullarına gitmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Yaz saati uygulamasının sadece öğrencileri değil, tüm vatandaşları mağdur ettiğini savunan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirnemiz, ülkemizin en batısındaki illerden biri olarak, bu kararın bedelini iki kat ödüyor. Çocukların okula, vatandaşların işe bu karanlıkta gitmeleri Türkiye’ye tasarruf sağlamaz. Sabah sabah ampulleri yaktırmak vatandaşın ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bu karanlıklarda çocukların sokağa çıkmaları, okula gitmeleri doğru değil.



Elektriğe yapılan katmerli zamlardan sonra vatandaş, zaten her yanan ampulü söndürüyor. Alınan kararın tasarruf için değil inat için sürdürüldüğünü biliyoruz. Umudumuz bu konuda da boş inatlarından vazgeçip vatandaşın sesini duymaları ve bir an önce yaz saati uygulamasının sürekliliğinden vazgeçmeleridir."

-TGD'den kınama

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, Uzunköprü Gazetesi Muhabiri ve TGD üyesi Okan Yavaşer'e yapıldığı ileri sürülen sözlü saldırı ve tehdit konusunda kınama mesajı yayımladı.

Doğan, mesajında, Uzunköprü Gazetesi muhabiri Okan Yavaşer'in CHP Uzunköprü Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ulusoy tarafından sözlü saldırıya uğradığını öne sürdü.

TGD olarak bu olayı şiddetle kınadıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Derneğimiz üyesi kardeşimize yapılan bu saldırıyı tüm basına yapılmış gibi sayıyoruz. Her zaman basın özgürlüğünü savunan ve basınını yanında olduğunu açıklayan, CHP örgütlerinin ve basının yanındayız diyen Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ın da bu konuda gerekli duyarlılık göstererek ciddi adımlar atmasını bekliyoruz. Bir kez daha genç meslektaşımız Okan Yavaşer kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ve böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyor, süreci de yakından takip edeceğimizi ifade ediyoruz."

-"Gör ve Duy" Projesi

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin ortak olduğu Erasmys+ Yetişkin Eğitimi Programı kapsamındaki Gör/Duy Projesi'nin çalışma ziyaretleri sürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Kuzey Makedonya'da düzenlenen çalışma programına Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), Bulgaristan Filibe’den Courage Foundation (Cesaret Vakfı) ve Trakia Tourism Region (Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı) ve Kuzey Makedonya’dan Youth Council Next Generation Skopje’nin (Üsküp Gelecek Nesil Gençlik Konseyi) katıldı.

Etkinliğe Edirne'den Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, proje koordinatörü ve Dernek Danışma Kurulu Başkanı Namık Kemal Döleneken, Dernek Yönetim Kurulu Asbaşkanı Ahmet Baran Yazgan, dernek üyeleri Hatice Özyıldırım, Merve Güzel, İdil Uygur, Attila Ergin, Yağmur İrem Şengül ve Umut Berke Özcan katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.