PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

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EDİRNE (AA) - PTT Başmüdürü Mustafa Telat Akalın başkanlığındaki heyet PTT'nin 182. yıl dönümü nedeniyle Vali H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Kırbıyık, makamında kabul ettiği heyete başarı ve PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

PTT'nin Türkiye'nin köklü kuruluşlarından olduğunu ifade eden Kırbıyık, şöyle konuştu:

"23 Ekim 1840 yılında kurulan ve ülkemizin her köşesine hizmet götüren köklü kuruluşlarımızdan PTT, değişen ve sürekli yenilenen teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak, son teknolojinin kullanıldığı bir kurum haline geldi.

Devletimizin önemli kuruluşlarından birisi olan PTT’nin 182. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere Genel Müdüründen dağıtıcısına kadar her kademedeki çalışanlarına başarılar diliyorum."

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