Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve sigara filtresi ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir kamyonette gümrük kaçağı 7 bin 488 elektronik sigara, 1 milyon 152 bin sigara filtresi, 3 bin gözlük ve çok sayıda elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Y.A'nın kullandığı 34 KE 4878 plakalı kamyonette arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 7 bin 488 elektronik sigara, 1 milyon 152 bin sigara filtresi, 3 bin gözlük, 50 bin filtreli sigara kağıdı (makaron), 180 elektronik sigara başlığı ve 350 elektronik sigara ateşleyicisi ele geçirildi.

Sürücü Y.A. ile araçta bulunan M.Ç. ve E.Ö, gözaltına alındı.

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