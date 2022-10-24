Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu heyeti Edirne Valiliğini ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu heyeti Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve kurul üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz Vali Kırbıyık tarafından karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırbıyık, "Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyelerimizi burada misafir etmekten son derece memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dilerim bugün yapacağımız toplantı ile alınan sağlıklı veriler ışığında geliştirilecek proje ve çalışmalarla, sonuca ulaşacak, sahada çözüm olacak ve karşılık bulacak politikaların geliştirilmesine büyük katkı sunmuş olacağız." dedi.

Heyet Vali Kırbıyık'ı ziyaretinin ardından kamu kurum ve temsilcileriyle Edirne Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kentte 3 gün boyunca çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve toplantılara katılacak heyet, son 20 yılda uygulanan sosyal politikaları vatandaşlarla ve yerel aktörlerle istişare etmek, paydaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde dinlemek, durum tespitlerden yola çıkarak sosyal sorunların çözümüne yönelik politika stratejileri geliştirmek, 2023 - 2053 hedeflerine ulaşmak için teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde ihtiyaç duyulan yeni sosyal politika alanlarını ve gelecekte risk oluşturacak sorunları belirlemek, il temsilcilerinin kendi alanlarıyla ilgili dile getirdikleri sorunlara yönelik ortak bir anlayışı, kurumlar arası eşgüdümü sağlamak, "Sosyal Politikalar Strateji Belgesi"nin ana çerçevesi için bilimsel veri tabanı oluşturmak amacıyla programlara katılacak.

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