Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'ın Suluca köyünde çıkan yangında 2 ev hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yandaki eve de sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle evlerde hasar meydana geldi.

- Bir işyerinde gümrük kaçağı tütün ve elektronik sigara ele geçirildi

Keşan'da gümrük kaçağı 12 kilo 956 gram nargile tütünü ve çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, H.E.'nin Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki işyerinde arama yaptı.

Aramada, 12 kilo 956 gram nargile tütünü, 14 tek kullanımlık elektronik sigara, 50 elektronik sigara likidi, 47 nargile folyosu ve 83 sigara mentolü ele geçirildi.

H.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

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