Süloğlu'nda vatandaşlara belediye palamut dağıttı

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EDİRNE (AA) - Süloğlu ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine palamut balığı dağıtıldı.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yardımlara devam ettiklerini söyledi.

200 ihtiyaç sahibi aileye yardım ettiklerini belirten Ormankıran: "İlçemizde yaşayan 200 ihtiyaç sahibi ailemize yılın belli dönemlerinde erzak, kömür, kırtasiye yardımında bulunduk. Şimdide vatandaşlarımıza 400 adet balık, içecek ve ekmek dağıttık. Biz halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yardım ederek yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Vatandaşlar ise yapılan yardımlardan dolayı Başkan Ormankıran'a teşekkür etti.

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