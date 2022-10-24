Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Edirne'de kurum temsilcileriyle buluştu

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EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu heyeti, Edirne'de kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında Edirne'den çalışmalarına başlayan Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığındaki heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda. kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle buluştu.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nu Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Program kapsamında Marmara Bölgesi'nden Edirne'nin seçilmesi dolayısıyla kurul üyelerine şükranlarını sunduğunu belirten Kırbıyık, "Odalarımız, borsalarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ve üniversitemizin katılımıyla ilimize dair genel bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu ifade edebilirim." dedi.

- Rapor haline getirilecek

Işıkhan da toplantıda Edirne'ye özgü çok önemli sosyal sorunları, yerel düzeyde yaşanan sosyal problemleri ele alma ve tartışma fırsatı bulduklarını belirtti.

Son 20 yılda sosyal politikalar alanında çok önemli uygulamaların hayata geçirildiğini ifade eden Işıkhan, "Burada sosyal politikalarımızın temelinde hak temelli uygulamalar söz konusudur. Özellikle büyümeden elde ettiğimiz gelirle dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının karşılanması, gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda sosyal politikaların ve sosyal yardımların çok önemli rolleri bulunmaktadır. Biz de planladığımız doğrultuda Edirne'deki toplantımızı tamamlamış durumdayız. Önemli veriler elde ettik. Kurul olarak Ankara'ya döndüğümüzde bunu rapor haline getirip politika stratejisine dönüştürüp sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz." diye konuştu.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz ile kurum temsilcileri katıldı.

Heyet, saha çalışmaları sonrası perşembe günü Ankara'ya dönecek.

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