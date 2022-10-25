Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kırbıyık, yarın Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ile "Kadın Muhtarlar Buluşması"nı gerçekleştireceklerini belirtti.

Programa Türkiye'nin çeşitli illerinden 250 kadın muhtarın katılacağını aktaran Kırbıyık, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara muhtar ve aza olma hakkı verilişinin 89. yıl dönümünde böyle bir buluşmayı Edirne'de yapıyor olmaktan son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kadın muhtarlar da böyle önemli bir etkinliğin Edirne'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Kırbıyık'a teşekkür etti.









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