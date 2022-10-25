Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Süloğlu’nda polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, şüpheli A.T'nin Şafak Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 15 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.T. gözaltına alındı.

- Evden hırsızlık

Keşan'da, evinin deposundan elektrik kablosu çalınan kişi polise başvurdu.

İspat Cami Mahallesi'nde oturan D.D, deposunu kontrol ettiğinde 20 metre uzunluğundaki elektrik kablosunun çalındığını fark etti.

D.D, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da, polis ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.B'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphenin üst aramasında 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli İ.B. gözaltına alındı.



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