Keşan'da ev hanımlarının ürettiği ürünler Tarım Kredi Marketlerinde satılacak

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde ev hanımlarının ürettiği ürünler Tarım Kredi Marketlerinde satışa sunulacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selim Sesler Konferans Salonu'nda, belediyenin destekleriyle kurulan Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi (TEKKOP) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında ürün satış protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, kadın elinin değdiği her işte bereket ve güzellik olduğunu söyledi.

Kadınların üreterek ekonomiye katıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bugün bir kez daha kadın üreticilerimize verdiğimiz desteğin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu görüyoruz. Bu inancın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Erol Apaydın da el emeği ürünleri tüketici ile buluşturacaklarını ifade etti.

TEKKOP Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saz ise Marmara Bölgesi'ndeki 80 Tarım Kredi Marketi'ne süt reçeli ve kuskus üreteceklerini belirterek, "İlk etapta 200 gramlık kavanozlarda bin süt reçeli, 250 gramlık ambalajlarda iki bin kuskus siparişi aldık. Ev hanımlarımızın hazırladığı doğal ürünler sofralarda daha fazla yer alacak." diye konuştu.

İmza törenine, Tarım Kredi Kooperatif Market Kadın Kooperatifleri Satış Operasyon Sorumlusu Özlem Ceylan, Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri ve TEKKOP üyesi ev hanımları katıldı.

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