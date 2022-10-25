Yemeği de suyu da altın değerinde!

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Edirne'nin Sanata Katkısı" programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sennur Akansel, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesinde düzenlenen programda merkezi tanıtarak, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk medeniyet tarihi içerisinde önemli bir yeri olan Edirne ile ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Akansel, kentin tüm değerlerini koruyan, sahiplenen ve geleceğe aktaran bir misyon benimsediklerini dile getirdi.

Kentleri kent yapan değerlerin kültürel mirasın korunması ile mümkün olacağını belirten Akansel, bu kapsamda etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Güner'in yönetiminde gerçekleşen programda, fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Behiç Günalan da Edirne'nin sanata katkısını fotoğraflar üzerinden değerlendirdi.

- TÜ'de 1. Ulusal Öğrenci Sempozyumu düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde, 1. Ulusal Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumda, diş hekimliğindeki güncel yaklaşımlar ve uygulamalar ele alındı.

Ağız diş ve çene cerrahisi, endodonti, ortodonti, pedodonti, periodontoloji ve prostodonti gibi diş hekimliğinin farklı alanlarında konularla ilgili sunumlar yapıldı.

Sempozyuma, TÜ'nün yanı sıra Ege, Bezmialem, Yeditepe, Erciyes ve Bahçeşehir üniversitelerinden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

- İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tütüncü, mesajında, İYİ Parti'nin 25 Ekim 2017 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Ankara'da kurulduğunu belirtti.

Milletin istediği ve özlediği gibi hizmet yolculuğuna, yerel yönetimler olarak yılmadan, yorulmadan, usanmadan, büyük bir özveri ve gayretle devam ettiklerini belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"İYİ'ler vizyonu ile başlattığımız hizmetlerimizi halkımızın refahı için arttıracağız. Partimizin kuruluş logosunda da vurgulanan sekiz çizgiyle anlatılmak istenen değerlerin daha bir değer kazandığı süreci yaşıyoruz. Umut, kararlılık, adalet, gelecek, bilgi, zenginlik, cesaret ve medeniyet toplumumuzun siyasi reçetesidir. Bu ruhla, böyle azimli, cesur yüreklerle yola çıkan partimiz İYİ ki var."

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