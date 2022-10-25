Edirne'de üniversite öğrencileri güneş tutulmasını atık malzemelerden yaptıkları "projektör"le gözlemledi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, üniversite öğrencileri güneş tutulmasını atık malzemeleri kullanarak tasarladıkları "iğne deliği projektörü"yle gözlemledi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, güneş tutulmasını izlemek için fakülte bahçesinde toplandı.

Bahçeye kurulan teleskop ve gözlükle tutulmayı gözleyen öğrenciler, aynı zamanda dersleri kapsamında hazırladıkları "iğne deliği projektörü"yle izlediler.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Günşen, AA muhabirine güneş tutulmasını öğrencileriyle dizayn ettikleri projektörle gözlemlediklerini söyledi.

Güneş tutulmasını atık malzemelerle yaptıkları projektörle izlediklerini ifade eden Günşen, "Kutuların üzerine bir delik açtık. Arkasına beyaz bir kağıtla perde hazırladık. Alüminyum folyoyu da küçük bir iğne deliği şeklinde deldik ve projektörü hazırladık. Karşıdan ışığı alarak güneş tutulmasını görüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Melik İnci ise güneş tutulmasını izlemenin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Diğer arkadaşlarımız modern yöntemlerle bakıyor. Biz daha yaratıcı bir yöntemle gözlemlemek istedik ve güzel bir tasarım ortaya çıktı." diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Özyıldırım da okul bahçesinde kurdukları teleskop ile güneş tutulmasını adım adım öğrencilere izlettiklerini ve anlattıklarını ifade etti.

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