Edirne'de polis, üniversite öğrencilerini güvenlik konusunda bilgilendirdi

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trakya Üniversitesine gelen öğrencileri kampüs içerisinde kurdukları stantta "güvenlik" konusunda bilgilendiriyor.
Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamındaki faaliyete, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri katılıyor.
Ekipler, öğrencilerin kent hakkındaki sorularını da cevaplıyor. Öğrencilere güvenlik sorunu yaşamaları halinde yapmaları gerekenler anlatılıyor.
Terörle mücadele ekipleri, yasa dışı örgütler konusunda öğrencileri bilgilendiriyor.